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Спецназ Росгвардии провел масштабные учения с новейшими дронами в Кузбассе

В пригороде Кемерова отряд специального назначения «Кузбасс» Сибирского округа Росгвардии провел показательные учения с применением новых типов беспилотных летательных аппаратов. Посмотреть на работу спецподразделения смогли региональные структуры, среди которых представители судебных приставов, ГУФСИН, СОБР и ОМОН территориального органа Росгвардии, общественных организаций, ветераны и учащиеся президентского кадетского училища.

Перед практической частью гостям продемонстрировали образцы современной техники и вооружения. Зрители смогли узнать про технические особенности современных БПЛА, военной техники и стрелкового оружия.

После чего бойцы приступили к демонстрации боевых возможностей. По замыслу тренировки спецназу предстояло обнаружить с помощью «птички» диверсионно-разведывательную группу условного противника, которая укрывалась в лесистой местности, а затем передать координаты минометному расчету. Кроме этого, бойцы Росгвардии поразили позиции «боевиков» с помощью дронов-камикадзе.  

«Беспилотные летательные аппараты — это перспективные средства наблюдения, разведки, доставки боеприпасов и других задач. Дроны отлично себя показывают как в дневное, так и ночное время. БПЛА являются неотъемлемой частью успешного выполнения служебно-боевых задач», – рассказал командир отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии полковник Батор Шодоев.

Напомним, что в текущем году на территории отряда специального назначения «Кузбасс» были открыты класс подготовки операторов БПЛА и мастерская по изготовлению дронов для выполнения различных задач. Теперь специалисты после создания летательных аппаратов отрабатывают цели в ходе учебных тренировок, чтобы в дальнейшем эффективно применять современную технику в рамках служебных командировок.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/05/2024
Общество
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