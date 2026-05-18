В Кемеровской области сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу приняли участие в открытии регионального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», выступив в качестве судей и наставников для участников соревнований.

Региональный этап стартовал на базе аграрного колледжа в Прокопьевске. Первыми участниками стали 22 студенческих отряда со всего Кузбасса. В течение нескольких дней команды прошли испытания по военно-прикладным дисциплинам, демонстрируя уровень физической, тактической и специальной подготовки.

Особую роль в проведении соревнований сыграли сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег». Бойцы спецподразделения на протяжении двух дней осуществляли судейство этапов, связанных с действиями штурмовых групп, тактической и командирской подготовкой, а также проверяли навыки ориентирования на местности и знания топографии.

Кроме того, программа включает индивидуальные состязания среди командиров, связистов, медиков, саперов, штурмовиков, операторов беспилотных аппаратов и военных корреспондентов.

«Для ребят это возможность проверить себя, получить новые знания и понять, насколько важны взаимовыручка, дисциплина и ответственность. Мы старались передать участникам наш практический опыт и показать, что за каждым элементом подготовки стоят реальные навыки, которые могут пригодиться в жизни», – отметил сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Гром».

Росгвардейцы оценивали не только правильность выполнения заданий, но и слаженность действий участников, умение быстро принимать решения и работать в команде в условиях, приближенных к боевым.

