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Спецназовцы и олимпийский призёр Росгвардии поддержали благотворительный «Зелёный Марафон» в Кемерове

В Кемерове на Московской площади состоялся благотворительный «Зелёный Марафон», направленный на помощь детям с особенностями развития и детям-сиротам. Всероссийскую акцию поддержали военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии и заслуженный мастер спорта, олимпийский призёр по лыжным гонкам, лейтенант Сибирского округа войск национальной гвардии Александр Бессмертных.

К акции присоединились бойцы спецназа с семьями. Участников марафона поприветствовал и поддержал олимпийский призёр Александр Бессмертных. Для гостей мероприятия спецназовцы организовали выставку спецсредств, экипировки и военной техники, стоящей на вооружении отряда. Желающие могли примерить защитное снаряжение и посидеть в бронеавтомобиле «Тигр».

«Такие мероприятия важны не только для поддержки благотворительных инициатив, но и для общения с жителями. Это возможность рассказать о задачах спецподразделения, показать, кто и как обеспечивает их безопасность», - отметил офицер спецназа с позывным «Сухой».

Участники марафона преодолевали дистанции на 4,2 км и 10 км, а также могли присоединиться к инклюзивному забегу и скандинавской ходьбе. Гостей ждала насыщенная программа: концерты, экологические акции и спортивные активности для всей семьи.

Все собранные средства направлены в фонд «Вклад в будущее» для помощи подопечным - детям с особенностями развития и детям, оставшимся без попечения родителей.

 

Фото: Росгвардия

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03/06/2025
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