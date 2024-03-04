Спецназовцы отметили годовщину образования кемеровского СОБР соревнованиями по стрельбе

По случаю 31-й годовщины со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Символ» областного центра сотрудники спецподразделения организовали праздничный турнир.

По словам организаторов, они тщательно подбирали упражнения с учетом многолетнего опыта и высокого профессионализма участников. В комплекс вошли элементы из практической, тактико-циклической и классической стрельб. Это позволило создать максимально реалистичные сценарии и проверить не только точность стрельбы, но и способность оперативно принимать решения в условиях стресса и динамичной боевой обстановки.

«В отряде «Символ» я уже 10 лет. За это время произошло много изменений. Но каждый год мы становимся все сильнее и профессиональнее. Уверен, что мы идем в правильном направлении. Нет предела совершенству», - поделился сотрудник спецподразделения майор Алексей Х.

Командир СОБРа полковник Сергей Шелковников поблагодарил сотрудников за участие в соревнованиях, отметил высокий профессионализм стрелков и поздравил собравшихся с 31-летием образования.

Фото: Росгвардия