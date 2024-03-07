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Спецназовцы Росгвардии поздравили свою учительницу в преддверии Международного женского дня

Вернувшись из района специальной военной операции, военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» сделали трогательный сюрприз своей бывшей учительнице в преддверии Международного женского дня.

Спецназовцы Александр и Илья вместе учились в юргинской школе в классе правоохранительной направленности, который курировала учитель обществознания Юлия Кулакова. Узнав, что она продолжает свою деятельность в кемеровской школе №74, спецназовцы решили поблагодарить любимую учительницу, которая оказала большое влияние на их жизненный путь.

«Юлия Юрьевна всегда была для нас не только учителем, но и наставником, который помогал нам развиваться и стремиться к лучшему. Благодаря ей в школьные годы мы часто ездили на различные сборы, у нас проходила постоянная подготовка. Мы были плечом к плечу!», - поделился один из военнослужащих спецназа.

В преддверии 8 марта бойцы пришли в школу и вручили Юлии Юрьевне букеты цветов, выражая ей свою глубокую благодарность за те усилия, которые она приложила в их воспитание и профессиональное становление.

«Когда ребята зашли в класс, это было очень неожиданно. Парни не так давно вернулись из зоны СВО, и увидеть их в нашей школе – действительно лучший подарок», - поделилась учительница спецназовцев Юлия Кулакова.  

 

Фото: Росгвардия

Общество
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07/03/2024
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