Спецназовцы Росгвардии стали магистрами Кузбасского университета благодаря служебно-боевому опыту

В Кемеровском государственном университете состоялась защита магистерских диссертаций по направлению «Информационные технологии и искусственный интеллект», участие в которой приняли бойцы отряда специального назначения Росгвардии «Кузбасс». Военнослужащие успешно адаптировали полученные в ходе служебных командировок навыки и защитили магистерские работы.

Впервые на защите были представлены работы, разработанные на основе реального боевого опыта и ориентированные на практическое применение в промышленности и системе безопасности региона. Среди тем – использование беспилотных летательных аппаратов для тушения пожаров, координация действий с сотрудниками МЧС и горноспасателями, а также разработка программных решений для эффективного управления в кризисных ситуациях.

«Мы видим, как профессиональные навыки и опыт, полученные в экстремальных условиях, трансформируются в высокотехнологичные разработки двойного назначения, - отметил представитель университета. – Эти выпускники достойно продемонстрировали, как знания и сила характера могут служить на благо мирной жизни и технологического развития Кузбасса».

Участники защиты получили дипломы магистров, подтвердив не только профессиональную подготовку, но и готовность к интеграции в гражданский сектор с новыми цифровыми компетенциями.

Фото: Росгвардия