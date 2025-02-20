Спецподразделение Управления Росгвардии по Кемеровской области закрепили навыки беспарашютного десантирования

В Кемерове личный состав СОБР «Символ» в рамках полевого выхода провел занятия по отработке техники беспарашютного десантирования в сложных метеоусловиях совместно с авиационным отрядом специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Отработке спусков с вертолета предшествовала длительная теоретическая и наземная практическая подготовка. По словам инструктора спецподразделения майора Евгения Ш., целью таких тренировок является отработка навыков приземления на ограниченную площадку и беспарашютного десантирования из вертолета в условиях, максимально приближенных к боевым, в том числе в экстремальных, таких как холод и ветер.

«Навыки, которые мы получаем в ходе десантной подготовки, пригождаются в служебно-боевой обстановке как в пункте постоянной дислокации, так и в период командировок», - объясняет инструктор СОБР «Символ» Евгений Ш.

За два дня спецназ Росгвардии отработал различные способы десантирования, в том числе посадочный, штурмовой, а также элементы скоростного спуска и эвакуации.

«Для нас это абсолютно штатно. Приехали, отлетали, получили необходимые знания. Конечно, всегда есть к чему стремится, поэтому мы и в дальнейшем будем совершенствовать свои навыки», - отметил сотрудник спецподразделения с позывным «Шаман».

В процессе занятий бойцы совершенствовали свой профессионализм, а также закрепили навыки взаимодействия с летчиками авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Фото: Росгвардия