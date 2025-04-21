Спецподразделения Росгвардии отработали беспарашютное десантирование с вертолета

В пригороде Кемерова прошли занятия по беспарашютному десантированию с личным составом ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ» совместно с авиационным отрядом специального назначения.

Перед началом десантирования с сотрудниками спецназа были проведены наземные инструктажи по порядку выполнения спусков, мерам безопасности, действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В условиях, приближенных к боевым, личный состав спецподразделений Росгвардии отработал действия по десантированию с вертолета Ми-8 беспарашютным способом на различных высотах. Росгвардейцы выполняли высадку при помощи альпинистского снаряжения и в полной боевой экипировке.

Регулярная отработка данных упражнений имеет важное значение в системе профессиональной подготовки бойцов спецподразделений Росгвардии, которые должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки и при любой погоде.

Фото: Росгвардия