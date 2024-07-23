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Старт областного конкурса семейных видеоработ «Папа в объективе»

В Кузбассе стартовал областной конкурс семейных видеоработ «Папа в объективе» ко Дню отца в рамках Года семьи.

Учредителем Конкурса является Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор Конкурса - государственное автономное учреждение культуры «Кузбасскино».

Конкурс посвящен Дню отца и направлен на повышение роли отца в социализации детей, укрепление института семьи, а также возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций.

Участники – семейные команды, состоящие из родителей, а также детей, воспитывающихся в данной семье.

Номинации Конкурса:

  •  «Папина профессия» – в видеоработе демонстрируются трудовая сфера деятельности папы, его профессиональные достижения и компетенции;
  • «Хочу быть как папа» –в видеоработе демонстрируются личные качества отца: доброта, смелость, воспитанность, оптимистичность, справедливость, толерантность, чувство юмора, щедрость и т.д.;
  • «Совместное дело» –в видеоработе демонстрируется, как вместе с папой дети мастерят, строят, занимаются спортом, творчеством или любым совместным видом деятельности;
  • «Семейные традиции» – видеоработа повествует об уникальности семьи: семейных праздниках, путешествиях, совместном досуге, интересных семейных фактах.

Заявки принимаются до 13 сентября 2024 года на электронный адрес [email protected] (в теме письма указать «Папа в объективе»).

Ознакомиться с положением, скачать и заполнить заявку можно на сайте http://www.kuzbasskino.ru/events/detail.php?ID=700 или в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/kuzbkino?w=wall-47021082_19571 .

Дополнительная информация по телефону: 36-43-69. 

 

Фото: Кузбасскино

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23/07/2024
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