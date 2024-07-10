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Стартовал мотопробег по боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк поприветствовал участников мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия», посвященного 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Старт состоялся в Кемерове после возложения цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг. В мероприятии также принял участие ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов. Он был участником операции «Багратион», в ходе которой от фашистских захватчиков освободили братскую республику.

Маршрут мотопробега пройдет через города, связанные с историей легендарной Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Участники проедут Омск, Тюмень, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. В Москве они посетят Мемориальный комплекс «Поклонная гора», в Новгородской области смогут почтить память погибших солдат у мемориала «Мясной Бор». В Ленинградской области планируют посетить школьные музеи и мемориал на Синявинских высотах, здесь байкеры установят закладной камень на месте будущего памятника 376-й дивизии. Кроме того, они оставят памятную надпись в месте, где будут высажены 80 кузбасских кедров, рядом с мемориалом «Ледовое побоище» в Псковской области. После этого участники мотопробега посетят город Колпино, байкеры передадут знамя Кузбасско-Псковской дивизии школьному музею, посвященному ее истории.

Финальной точкой маршрута станет Псков, где пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

 

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

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10/07/2024
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