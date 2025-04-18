Стартовал третий тур конкурса на лучшую ДШИ Кузбасса

Первым участником-финалистом регионального конкурса «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» в номинации «Лучшая сельская школа искусств» стала ДМШ № 22 (директор Алена Владимировна Новикова, Мариинский МО).

В ходе конкурсных испытаний жюри были представлены открытые уроки, экскурсия по образовательному учреждению, творческий проект, презентация работы сайта школы и беседа с педагогическим составом. Тематические уроки были посвящены дисциплинам: «Сольфеджио», «Фортепиано», «Академический вокал».

Финалист получит призовую денежную выплату в размере 200 тысяч рублей, победитель – 1 млн рублей и возможность представлять Кузбасс на конкурсном этапе в Сибирском федеральном округе.

В номинации «Лучшая городская детская школа искусств» за звание победителя соревнуются: детская художественная школа № 8 (город Прокопьевск) и детская художественная школа № 4 имени А. И. Шундулиди (город Ленинск-Кузнецкий).

В номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» соревнуются: детская школа искусств № 2 города Салаира (Гурьевский муниципальный округ) и детская музыкальная школа № 22 (Мариинский муниципальный округ).

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса