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Стартовал третий тур конкурса на лучшую ДШИ Кузбасса

Первым участником-финалистом регионального конкурса «Лучшая детская школа искусств Кузбасса» в номинации «Лучшая сельская школа искусств» стала ДМШ № 22 (директор Алена Владимировна Новикова, Мариинский МО).
В ходе конкурсных испытаний жюри были представлены открытые уроки, экскурсия по образовательному учреждению, творческий проект, презентация работы сайта школы и беседа с педагогическим составом. Тематические уроки были посвящены дисциплинам: «Сольфеджио», «Фортепиано», «Академический вокал».
Финалист получит призовую денежную выплату в размере 200 тысяч рублей, победитель – 1 млн рублей и возможность представлять Кузбасс на конкурсном этапе в Сибирском федеральном округе.
В номинации «Лучшая городская детская школа искусств» за звание победителя соревнуются: детская художественная школа № 8 (город Прокопьевск) и детская художественная школа № 4 имени А. И. Шундулиди (город Ленинск-Кузнецкий).
В номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» соревнуются: детская школа искусств № 2 города Салаира (Гурьевский муниципальный округ) и детская музыкальная школа № 22 (Мариинский муниципальный округ).

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

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kuzbassnews.ru
18/04/2025
Культура
Образование
Гурьевск
Ленинск-Кузнецкий
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Прокопьевск

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