Стартовали работы по благоустройству объектов, которые выбрали кузбассовцы в прошлом году

До конца 2026 года в Кузбассе будет благоустроено 135 общественных объектов. Работа ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Уже началось обновление общественных пространств, которые выбрали жители голосованием в прошлом году. Всего в этом году планируем благоустроить 115 общественных территорий, 15 дворов и реализовать пять проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды. На эти цели направим больше миллиарда рублей. Сейчас нам вместе важно сформировать повестку такой работы уже на будущий год», — сказал губернатор Илья Середюк. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса