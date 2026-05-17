Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Стартовали работы по благоустройству объектов, которые выбрали кузбассовцы в прошлом году

До конца 2026 года в Кузбассе будет благоустроено 135 общественных объектов. Работа ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Уже началось обновление общественных пространств, которые выбрали жители голосованием в прошлом году. Всего в этом году планируем благоустроить 115 общественных территорий, 15 дворов и реализовать пять проектов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды. На эти цели направим больше миллиарда рублей. Сейчас нам вместе важно сформировать повестку такой работы уже на будущий год», — сказал губернатор Илья Середюк. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
17/05/2026
Общество
Топ
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus