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Стрелки кузбасского СОБР отточили навыки на учебных сборах снайперов Росгвардии

В Красноярске завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений СОБР Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В учениях приняли участие и снайперы специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.  

На протяжении трех недель сотрудники спецподразделений отрабатывали задачи по ведению огня на различной дальности, в том числе и в темное время суток, с использованием ночных и тепловизионных приборов. Участники сбора также тренировались ориентироваться на местности, скрытно передвигаться, оборудовать и маскировать позиции.

«В первую очередь на таких сборах важны новые знакомства. В ходе совместного быта и обучения со снайперами со всех регионов страны мы обмениваемся опытом и знаниями», - отметил сотрудник специального отряда быстрого реагирования с позывным «Раскол».

По словам руководителя учебно-методических сборов, цели обучения, связанные с повышением уровня тактического мастерства, были достигнуты в полном объеме. Сотрудникам полученные опыт и закалка морально-волевых качеств позволит в дальнейшем успешно выполнять служебно-боевые задачи.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
01/08/2024
Спорт

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