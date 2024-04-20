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Студенты стали слушателями лекции о донорстве

Каждый год в переливании крови нуждаются около 1,5 млн людей с тяжелыми заболеваниями, а также тех, кто перенес травмы или сложные операции. Поэтому врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова призывают граждан становиться донорами и сдавать кровь для спасения жизней.

Несколько десятков студентов Сибирского государственного индустриального университета стали слушателями лекции о донорстве крови.

«Донорство — это легко и безопасно, процедура не требует много времени, но может спасти кому-то жизнь. Стать донором не больно и не страшно, это та помощь, которую может оказать почти любой из нас, поэтому давайте не будем оставаться в стороне, каждый по возможности может внести свой вклад в важное дело», ― обратилась к студентам фельдшер кабинета медицинской профилактики поликлиники № 9 НГКБ № 1 Екатерина Шабалина.

По словам медицинского работника, стать донором крови может любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 кг, после проведенного медицинского обследования.

Мужчины могут сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщины — не чаще 4 раз в год. За 1 дачу крови можно сдать от 300 до 600 мл., стандартной считается доза – 450 мл.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/04/2024
Здоровье
Образование
Новокузнецк
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