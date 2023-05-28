Студенты Тяжинского агропромышленного техникума присоединились к экологическому субботнику

«Зеленая Весна» – крупнейшая в России экологическая акция. С 2014 года проект реализует неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Каждый год более 1 млн человек участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение состояния окружающей среды, экологическое просвещение и благоустройство территорий.

Вместе с культработниками студенты Тяжинского агропромышленного техникума проделали большую работу – высадили на территории парка культуры и отдыха поселка Тяжинский саженцы дуба, ели, туи, сирени, различных видов спиреи, пузыреплодника и кизильника. Пройдет время, и территория реконструированного парка вновь покроется зелеными насаждениями.