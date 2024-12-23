Суд апелляционной инстанции удовлетворил иск прокурора об обязании муниципалитета отремонтировать дорогу общего пользования

Прокуратурой Центрального района г. Кемерово по обращению местного жителя проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что автомобильная дорога, расположенная вдоль домов №№ 7/5 – 15 по пр. Притомскому в г. Кемерово, находится в ненадлежащем состоянии: имеются повреждения дорожного полотна в виде выбоин, дорога разрушается в результате отсутствия системного обслуживания. Указанное может стать причиной дорожно-транспортных происшествий и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, являющихся участниками дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Центрального района г. Кемерово обратился в суд с иском к администрации г. Кемерово об обязании принять в муниципальную собственность указанную дорогу, а также произвести ремонт дорожного полотна.

Судом первой инстанции прокурору было отказано в удовлетворении иска. Однако в результате апелляционного обжалования Судебной коллегией по административным делам Кемеровского областного суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области