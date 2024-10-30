Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Суд обязал муниципалитет профинансировать недостающее оснащение медицинских кабинетов в детских садах

Поводом для судебных решений послужила проведённая прокуратурой Мариинска проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан в дошкольных образовательных учреждениях, по результатам которой в медицинских кабинетах нескольких детских садов города было выявлено отсутствие значительного количества медицинского оборудования и инструментов…

В результате проверки исполнения законодательства об охране здоровья граждан, проведённой прокуратурой Мариинска, в медицинских блоках нескольких городских детских садов было выявлено отсутствие значительного количества медицинского оборудования и инструментов, которые в обязательном порядке должны находиться в медицинских кабинетах образовательных организаций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В некоторых детских садах установлен недокомплект носилок, кровоостанавливающих жгутов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сейфов для хранения медикаментов, медицинских ширм и других медицинских инструментов.

В результате прокурором в адрес ответственных должностных лиц было внесено представление, однако принятые меры прокурорского реагирования не привели к устранению нарушений. В итоге прокурор Мариинска и обратился в суд с требованиями возложения обязанностей финансирования и заключения договоров на поставку недостающих медицинских изделий.

В ходе рассмотрения судом заявленных требований все выявленные нарушения действующего законодательства были подтверждены. При этом из материалов дел следует, что недостающее медицинское оборудование не приобреталось в связи с отсутствием финансирования.

Однако суд пришёл к выводу о том, что отсутствие финансов для устранения выявленных нарушений не может служить освобождением от исполнения обязательных требований, поскольку соблюдение законодательства в области обеспечения безопасных условий обучения и воспитания несовершеннолетних не может быть поставлено в зависимость от данного обстоятельства.

В итоге суд обязал администрацию Мариинского муниципального округа обеспечить в срок до 1 июня 2025 года целевое финансирование мероприятий по оснащению медицинских кабинетов детских садов, в которых были выявлены нарушения.

А дошкольные образовательные учреждения не позднее месяца со дня поступления бюджетных средств обязаны заключить договоры на поставку недостающих медицинских изделий и медицинского оборудования в целях оснащения своих медицинских кабинетов.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/10/2024
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus