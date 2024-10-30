Суд обязал муниципалитет профинансировать недостающее оснащение медицинских кабинетов в детских садах

Поводом для судебных решений послужила проведённая прокуратурой Мариинска проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан в дошкольных образовательных учреждениях, по результатам которой в медицинских кабинетах нескольких детских садов города было выявлено отсутствие значительного количества медицинского оборудования и инструментов…

В результате проверки исполнения законодательства об охране здоровья граждан, проведённой прокуратурой Мариинска, в медицинских блоках нескольких городских детских садов было выявлено отсутствие значительного количества медицинского оборудования и инструментов, которые в обязательном порядке должны находиться в медицинских кабинетах образовательных организаций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В некоторых детских садах установлен недокомплект носилок, кровоостанавливающих жгутов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сейфов для хранения медикаментов, медицинских ширм и других медицинских инструментов.

В результате прокурором в адрес ответственных должностных лиц было внесено представление, однако принятые меры прокурорского реагирования не привели к устранению нарушений. В итоге прокурор Мариинска и обратился в суд с требованиями возложения обязанностей финансирования и заключения договоров на поставку недостающих медицинских изделий.

В ходе рассмотрения судом заявленных требований все выявленные нарушения действующего законодательства были подтверждены. При этом из материалов дел следует, что недостающее медицинское оборудование не приобреталось в связи с отсутствием финансирования.

Однако суд пришёл к выводу о том, что отсутствие финансов для устранения выявленных нарушений не может служить освобождением от исполнения обязательных требований, поскольку соблюдение законодательства в области обеспечения безопасных условий обучения и воспитания несовершеннолетних не может быть поставлено в зависимость от данного обстоятельства.

В итоге суд обязал администрацию Мариинского муниципального округа обеспечить в срок до 1 июня 2025 года целевое финансирование мероприятий по оснащению медицинских кабинетов детских садов, в которых были выявлены нарушения.

А дошкольные образовательные учреждения не позднее месяца со дня поступления бюджетных средств обязаны заключить договоры на поставку недостающих медицинских изделий и медицинского оборудования в целях оснащения своих медицинских кабинетов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд