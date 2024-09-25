Суд отказал в удовлетворении административного иска заключённому, который пожаловался на ненадлежащее его содержание в исправительной колонии

Заключённый, ранее отбывавший наказание в исправительной колонии обратился в суд с административным иском к Федеральному казенному учреждению Исправительная колония № 22 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу о признании незаконными действий/бездействий сотрудников колонии по содержанию его в помещении штрафного изолятора с ненадлежащими условиями содержания.

Ссылаясь на то, что он, отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН по КО – Кузбассу, указал, что в камерах с нарушением установленных законом норм, оборудованы «чаши Генуя», в результате чего в помещение поступают вредные газы и запахи из сети канализации, а также в камерах в нарушение санитарных правил и норм, отсутствует горячая вода, в связи с чем пользование холодной водой приводит к болям и ломоте в суставах рук и ног, заболеванию зубов и их потере. Считает, что указанное является незаконным, так как нарушает право административного истца на жилищно-бытовое и санитарно-гигиеническое обеспечение, охрану жизни и здоровья и просит взыскать денежную компенсацию в размере 3500 руб. за каждые сутки содержания его в ненадлежащих условиях.

Административный истец в судебном заседании исковые требования поддержал, пояснил, что не обращался к сотрудникам колонии с письменными жалобами на ненадлежащие условия содержания.

Представитель ответчиков в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал. Пояснил, что здание штрафного изолятора ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу построено в 1999 году, в связи с чем подводка горячей и холодной воды к умывальникам в камерах, регламентирующими документами не предусматривалась. Кроме того, во всех камерах, в которых содержался истец, в «чашах Генуя» имелись гидрозатворы, а также камеры были снабжены пробками для плотного затвора отверстия в чаше.

Судом установлено и из материалов дела следует, что административный истец осуждён приговором Кемеровского областного суда от 07.02.2008 по ч.3 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ,, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ, на основании ч.ч.3,5 ст.69 УК РФ (приговор от 31.10.2005) с учетом постановления Кировского районного суда г.Кемерово от 03.05.2012 к 24 годам 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Согласно характеристике осуждённый прибыл для отбывания наказания в ФКУ ИК-22 ГУФСИН КО – Кузбассу 15.02.2021. за весь период отбывания наказания в местах лишения свободы имеет 167 взысканий. Был признан злостным нарушителем режима содержания и переведен в отряд строгих условий отбывания наказания. Поощрений не имеет.

Отсутствие в камерах горячей воды по причине отсутствия технической возможности обеспечить централизованное горячее водоснабжение не исключает возможность обеспечения административного истца горячей водой иным альтернативным способом, а именно как указывает представитель ответчика горячая вода подавалась в камеры в умывальники при помощи бачка, висевшего на другой стороне стены камеры, в который заливалась горячая вода, что не оспаривалось истцом.

Согласно медицинской справке жалобы со стороны истца на состояние здоровья не поступали, как и не поступали жалобы на отсутствие горячей воды в умывальнике, что истцом не оспаривается.

В связи с указанными обстоятельствами само по себе отсутствие в камерах ШИЗО горячего водоснабжение не свидетельствует о безусловном и существенном нарушении прав конкретного осужденного, в данном случае административного истца на обеспечение его горячей водой, в том числе альтернативным способом.

Данных о том, что административный истец обращался с жалобами по вопросу нарушения санитарно-гигиенических условий его содержания не имеется, истцом не оспаривается.

Суд решил, в удовлетворении административного искового заявления истца к Федеральному казенному учреждению Исправительная колония № 22 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу, Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу, Федеральной службе исполнения наказаний России о признании незаконным бездействия незаконным, присуждении компенсации за нарушение условий содержания отказать.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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