Суд по заявлению родственницы погибшего жителя Кузбасса установил дату его смерти

Ранее медицинское учреждение и орган ЗАГС указали в документах дату смерти «2023 год» без указания числа и месяца, так как погибший был найден в реке Кия на территории Томской области и, как установила экспертиза, находился в воде не менее полутора месяцев. В связи с отсутствием точной даты смерти наследница погибшего не смогла получить в Социальном фонде России его недополученную пенсию, поэтому ей пришлось обратиться в суд с просьбой об установлении даты смерти родственника.

Из материалов дела следует, что в начале 2023 года в Мариинске пропал 58-летний местный житель. Правоохранительные органы по факту безвестного исчезновения завели разыскное дело. Через полгода (в конце июля 2023 года) на юге Томской области у моста через реку Кия был обнаружен труп неизвестного мужчины, которым оказался пропавший мариинец. В связи с опознанием мариинца органами внутренних дел розыск был прекращён, а в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, связанных со смертью, было отказано в связи с отсутствием событий этих преступлений. Тогда же, в ходе решения вопроса о возбуждении уголовного дела, судмедэксперты установили, что труп находился в воде не менее полутора месяцев. В связи с этим точную дату трагического случая никто не определил, поэтому в выданных документах дата смерти указана «2023 год» без указания числа и месяца.

По этой причине у наследницы погибшего возникла проблема при получении наследства в виде недополученной пенсии: отделением Социального фонда России в связи с отсутствием точной даты было ей в этом отказано, рекомендовано обратиться в суд. Именно это и сделала родственница погибшего, обратившись в суд с требованием установления юридического факта: даты смерти родственника.

И действительно, в настоящее время установить дату смерти погибшего мариинца в ином, кроме как судебном порядке, не представляется возможным. А отсутствие точной даты смерти необходимо для реализации права на получение выплат в Фонде социального страхования.

Оценив установленные по делу обстоятельства и исследовав представленные доказательства, суд установил дату смерти мариинца 1 июня 2023 года, поскольку труп был обнаружен в двадцатых числах июля 2023 года, и не менее полутора месяцев находился в воде. «Иного судом не установлено», – говорится в решении.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд