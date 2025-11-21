Суд прекратил дело в отношении молодого жителя Мариинска, наказанного за нарушение кузбасского «закона о тишине»

Административная комиссия муниципального округа нарушила порядок привлечения к ответственности мариинца, который на момент совершения правонарушения являлся несовершеннолетним.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, летом 2025 года местная жительница обратилась в правоохранительные органы с жалобой на своего молодого соседа, у гаража которого часто собираются владельцы мотоциклов, в том числе и в ночное время. Соседка указывала, что от шума мотоциклов зачастую некуда деваться, что нарушает тишину и покой граждан.

В результате в отношении шумного молодого мариинца был составлен протокол по части первой статьи 30 регионального закона об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в случаях, установленных кузбасским «законом о тишине».

10 сентября 2025 года постановлением административной комиссии администрации Мариинского муниципального округа мариинец был привлечён к ответственности в виде штрафа в размере три тысячи рублей.

Но молодой человек не согласился с постановлением, обжаловав его в суд. В жалобе он указывал, что его не уведомляли о месте и времени заседания административной комиссии.

В ходе рассмотрения жалобы судом было установлено, что правонарушителю на момент возбуждения дела об административном правонарушении ещё не исполнилось 18 лет, а в отношении несовершеннолетних действует особый порядок привлечения к административной ответственности. В частности, о месте и времени составления протокола необходимо было известить законного представителя несовершеннолетнего. При этом о месте и времени рассмотрения дела в отношении таких лиц должен извещаться прокурор. Эти обязательные условия соблюдены не были.

Таким образом, в ходе производства по делу порядок привлечения правонарушителя к административной ответственности был нарушен, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

В результате суд отменил постановление административной комиссии о привлечении молодого человека к ответственности.

А в связи с тем, что срок давности привлечения к административной ответственности к моменту рассмотрения жалобы уже истёк, суд окончательно прекратил производство по делу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд