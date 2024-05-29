Суд признал виновным и назначил штраф в размере 50 000 рублей заключённому одной из исправительной колонии, который осуществлял пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
Лицо, отбывающее наказание, находясь в помещении воспитательной работы с осуждёнными ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области, при просмотре телепередачи, осуществлял пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также осуществлял публичные высказывания другим присутствующим осуждённым установок, направленных на формирование у них привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также смены пола.
Статьей 6.21 частью 1 КРФобАП предусмотрена административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола, выразившуюся в распространении информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола или искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и (или) предпочтениях либо смене пола, вызывающей интерес к таким отношениям и (или) предпочтениям либо смене пола, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.21.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Судом данный гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.21 ч. 1 КРФобАП и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
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Официальный представитель
Кемеровского районного суда
Кемеровской области
Дмитрий Бакальчук
Фото: Кемеровский районный суд