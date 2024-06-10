Суд в Кузбассе обязал наркозависимого бригадира стройбригады пройти лечение в наркологическом стационаре

Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска, работающего бригадиром строительной бригады у местного предпринимателя, синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии. В итоге суд при назначении мариинцу наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, обязал его пройти лечение в наркологическом стационаре с дальнейшим этапом длительной медицинской реабилитации.

В одну из февральских пятниц текущего года наркозависимый житель Мариинска решил в очередной раз употребить наркотики. Он знал, где произрастает дикорастущая наркосодержащая конопля, поэтому решил собрать её для личного использования. Чтобы не ходить пешком, попросил у знакомого автомобиль, не раскрывая истинной цели использования автомобиля.

После того, как собрал в поле два пакета наркосодержащего растения, решил заехать в магазин, у которого и был задержан сотрудниками Отдела МВД России «Мариинский». На вопрос наличия у него запрещённых веществ он не стал скрывать, что в автомобиле на коврике пассажирского сиденья у него находится два пакета с наркосодержащим растением, вес которого составил 444,4 граммов.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была проведена медицинская экспертиза, которая выявила у него синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии. При этом противопоказаний для его лечения выявлено не было.

В судебном заседании мариинец вину в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере признал полностью.

За совершённое преступление суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком полтора года.

Одновременно с этим суд обязал 33-летнего мариинца пройти 21-дневное лечение в наркологическом стационаре с последующим этапом медицинской реабилитации в стационарных условиях сроком до 14 месяцев.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Росгвардия