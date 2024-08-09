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Суд в Кузбассе обязал орган ЗАГС раскрыть тайну удочерения

По решению суда орган записи актов гражданского состояния раскроет охраняемую законом тайну удочерённой около 40 лет назад жительнице Кузбасса для выявления возможных хронических заболеваний, которые могут быть переданы ей генетическим путём.

В Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась 40-летняя жительница Кузбасса, которая просила суд обязать органы ЗАГС предоставить данные её биологических родителей, а также её подлинные дату и место рождения.

Ещё до обращения в суд с соответствующей просьбой она обращалась в орган записи актов гражданского состояния, так как уже знала, что была удочерена. Однако ей отказали в предоставлении такой информации в связи с тайной удочерения, за разглашение которой предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ареста на срок до 4 месяцев с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

В результате женщина и обратилась в суд с соответствующими требованиями.

Суд, исследовав письменные материалы дела, посчитал заявленные требования обоснованными.

Действительно, разглашение тайны усыновления (удочерения) под угрозой привлечения к ответственности не допускается против воли усыновителей.

Однако до обращения в суд женщина уже была информирована, что была удочерена, а также о том, что при рождении она имела другие фамилию, имя и отчество.

При этом Верховный Суд Российской Федерации ранее разъяснял, что в ситуациях усыновления сведения о происхождении могут оказаться незаменимыми для раскрытия генетической истории семьи и выявления биологических связей, составляющих важную часть идентичности каждого человека, включая тайну имени, места рождения и иных обстоятельств усыновления.

В данном случае судом были установлены такие исключительные обстоятельства, связанные с необходимостью доказывания биологической идентификации заявителя.

Учитывая, что целью подачи заявления является получение женщиной сведений о её биологических родителях в связи с необходимостью установления наличия или отсутствия генетически обусловленных заболеваний и получения возможности диагностировать наследственные заболевания, суд пришёл к выводу о незаконности отказа в предоставлении ей этих сведений.

В итоге суд обязал орган ЗАГС предоставить женщине данные её биологических родителей, а также её подлинные дату и место рождения.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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Мариинск
kuzbassnews.ru
09/08/2024
Общество
Мариинск
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