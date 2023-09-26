Прокуратура Центрального района г. Новокузнецка провела проверку по обращению законного представителя ребенка, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, о содействии во взыскании с виновника ДТП компенсации причиненного несовершеннолетнему морального вреда.

Установлено, что в декабре 2022 года женщина 1981 года рождения, двигаясь на автомобиле «Nissan Primera» со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учла дорожные условия, не справилась с управлением автомобиля и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Hyundai Creta», в котором находился несовершеннолетний пассажир.

В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома средней трети правой ключицы без смещения отломков. От полученных травм он испытал сильное психологическое потрясение.

Постановлением Центрального районного суда г. Новокузнецка водитель «Nissan Primera» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

С целью восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего прокурор Центрального района г. Новокузнецка направил в суд исковое заявление о взыскании с виновницы ДТП денежной компенсации причиненного ребенку морального вреда.

Суд удовлетворил заявленные прокурором требования и обязал виновницу ДТП выплатить пострадавшему ребенку 250 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

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