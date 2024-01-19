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Судом Киселевска рассмотрено уголовное дело о смертельном ДТП

Киселевский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК Р (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что в июле 2023 года, осужденный, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ 2110, не зарегистрированным в установленном законом порядке. Передвигаясь на нем по ул. 1 Мая в г. Киселевске, мужчина превысил скорость и совершил наезд на малолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. Ребенку были причинены многочисленные травмы, от которых он скончался.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, возместил причиненный моральный и материальный вред.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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19/01/2024
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