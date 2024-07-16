Судом постановлен приговор в отношении жителя Кемеровского округа, который угнал автомобиль с целю довезти своего приятеля до дома, однако по пути следования попал в ДТП

Подсудимый пояснил, что он пришёл в гости к своему приятелю, где также находился их общий знакомый, они совместно стали распивать спиртные напитки.

Спустя некоторое время хозяин дома ушёл спать в комнату. Знакомый подсудимого попросил его проводить до дома, так как он был очень сильно пьян.

Они вместе вышли на улицу во двор дома, где подсудимый увидел машину марки «ВАЗ 21213», принадлежащий хозяину дома.

Он дёрнул за левую переднюю ручку двери автомобиля, дверь оказалась открыта, а в замке зажигания он увидел ключ. У него возник умысел угнать автомобиль, чтобы довести приятеля до дома, однако водительского удостоверения на права управления транспортными средствами никогда не имел, и в автошколе он никогда не обучался, кроме того он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пути следования подсудимый не справился с управлением, и совершил ДТП, а именно столкновение с автомобилем марки «Рено», стоящим около дома. Они вышли из автомобиля и увидели, что автомобиль их общего знакомого имеет повреждения в виде вмятины на переднем бампере и деформацию капота.

После совершения ДТП на место приехали сотрудники ГИБДД, и оформили ДТП, после чего, в отношении его был составлен административный протокол. В скором времени на место ДТП пришёл сам хозяин автотранспортного средства и прибывшим сотрудникам полиции написал заявление об угоне своего автомобиля марки «ВАЗ 21213».

Судом данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору частично присоединена неотбытая часть наказания, назначенного приговором Кемеровского районного суда Кемеровской области от 12.10.2023 и от 27.11.2023, окончательно определив наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Кемеровский районный суд