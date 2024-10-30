Судом удовлетворены требования прокурора к общеобразовательной школе, в которой безопасность учащихся была под угрозой, так как здание школы не оборудовано системой молниезащиты

Прокурор Кемеровского района обратился в суд с иском в защиту интересов несовершеннолетних, обучающихся в МКОУ Усть-Хмелёвская основная общеобразовательная школа о понуждении к совершению действий.

Требования мотивировал тем, что во исполнение поручения прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности МКОУ «Усть-Хмелёвская ООШ».

В результате проверки выявлено, что в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Усть-Хмелёвская основная общеобразовательная школа» меры по обеспечению безопасности учащихся принимаются не в полном объеме, здание школы, не оборудовано системой молниезащиты.

Согласно части 1 статьи 41, части 1 статьи 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование и охрану здоровья. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Прокурорской проверкой установлено, что здание МКОУ Усть-Хмелёвская ООШ» не оборудовано системой молниезащиты: телевизионные антенны, трубостойки телефонной сети и сеть проводного вещания отсутствуют. На необходимость принятия действенных мер указывалось в представлении прокурора района, внесённом 14.05.2024 директору МКОУ Усть-Хмелёвская ООШ». Согласно ответу на акт прокурорского реагирования, оборудовать здание образовательной организации устройством молниезащиты в 2024 году не представляется возможным по причине отсутствия необходимых финансовых средств на данное мероприятие.

До настоящего времени установленные нарушения не устранены, доказательств обратного суду не представлено.

Таким образом, требования законодательства, регулирующего пожарную безопасность, в МКОУ Усть-Хмелёвская ООШ» в части устройства молниезащиты, а соответственно и обязанность по обеспечению безопасных условий обучения, не исполняются.

Отсутствие финансовых средств не может служить основанием для освобождения образовательного учреждения от исполнения обязательных требований, поскольку соблюдение законодательства в области обеспечения безопасных условий обучения воспитания несовершеннолетних не может быть поставлено в зависимость от данного обстоятельства.

Суд решил, исковые требования прокурора Кемеровского района к МКОУ Усть-Хмелёвская основная общеобразовательная школа КМО о понуждении к совершению действий, удовлетворить в полном объеме.

Возложить на МКОУ «Усть-Хмелёвская основная общеобразовательная школа» обязанность оборудовать здание образовательного учреждения устройствами молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утверждённой приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Кемеровском областном суде в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кемеровский районный суд Кемеровской области.

Решение принято в окончательной форме 24.10.2024 года.

Фото: Кемеровский районный суд