Театрализованное представление «До свидания, лето!» прошло в Тяжине

Гостями развлекательной программы, состоявшейся в центре национальных культур стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята вместе с Бабками-Ежками окунулись в мир волшебства и веселья.

Участников программы ждали веселые конкурсы, эстафеты и множество увлекательных подвижных игр. Ребята отгадывали лесные загадки и заплетали «солнышку» косички. У Бабок-Ежек нашлась пара лаптей-скороходов, в которых бегали дети. Затем ребятишки приготовили в чугунках вкусное угощение.