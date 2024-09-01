Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Театрализованное представление «До свидания, лето!» прошло в Тяжине

Гостями развлекательной программы, состоявшейся в центре национальных культур стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята вместе с Бабками-Ежками окунулись в мир волшебства и веселья.
Участников программы ждали веселые конкурсы, эстафеты и множество увлекательных подвижных игр. Ребята отгадывали лесные загадки и заплетали «солнышку» косички. У Бабок-Ежек нашлась пара лаптей-скороходов, в которых бегали дети. Затем ребятишки приготовили в чугунках вкусное угощение.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/09/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus