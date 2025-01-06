Театрализованный спектакль «Подарок Деда Мороза» прошел в Тяжине

В центре национальных культур участники танцевальных коллективов «Горошины» и «Карамель» сами стали героями рождественского спектакля с игровыми элементами. У каждого ребенка была возможность отличиться. Кто-то спас Щелкунчика, кто-то быстрее всех прошел по дорожке, а кто-то стал рекордсменом в метании снежка.

Завершилась рождественская сказка вручением подарков от Деда Мороза. Затем в ходе мастер-класса «Поздравления для друзей», ребята изготовили рождественские открытки, которые вручат родным и близким.

Фото: Тяжинский центр национальных культур