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Театрализованный спектакль «Подарок Деда Мороза» прошел в Тяжине

В центре национальных культур участники танцевальных коллективов «Горошины» и «Карамель» сами стали героями рождественского спектакля с игровыми элементами. У каждого ребенка была возможность отличиться. Кто-то спас Щелкунчика, кто-то быстрее всех прошел по дорожке, а кто-то стал рекордсменом в метании снежка.
Завершилась рождественская сказка вручением подарков от Деда Мороза. Затем в ходе мастер-класса «Поздравления для друзей», ребята изготовили рождественские открытки, которые вручат родным и близким.

Фото: Тяжинский центр национальных культур

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/01/2025
Культура
Тяжин
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