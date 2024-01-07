Топ-5 событий НкАЗа за 2023 год

В 2023 году среди главных итогов работы Новокузнецкого алюминиевого завода – не только высокие производственные показатели, но и масштабные социальные проекты. Мы выбрали самые заметные и важные для Новокузнецка и его жителей события, инициатором которых стал РУСАЛ.

Дышать становится легче

НкАЗ продолжил экологическую и технологическую модернизацию производства. На новые технологии алюминщики уже перевели свыше 70% всех электролизеров. А в дополнение к 6 действующим газоочисткам «мокрого» типа (по одной на каждый корпус электролизного производства) построили три «сухие» собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа. И сейчас строится четвертая.

Таким образом, всего на НкАЗе будет 12 газоочисток – 6 «мокрого» и 6 – «сухого» типа. Что на 20% сократит валовые выбросы (в том числе и СО2, источником которого, для понимания, является и каждое живое существо), и в 10 раз – гидофторида.

Уже сейчас инвестиции в экологию на НкАЗе превысили 4,5 млрд рублей. В том, что каждая копейка идет в дело и завод действительно снижает нагрузку на экологию, убедились посещавшие завод в 2023 контролеры - депутаты и члены общественного экологического совета, помощник Президента России Максим Орешкин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, академики РАН и даже заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Уровень доходов растет

Кто воплощает амбициозные бизнес-планы и производственные задачи? Кто создает алюминий, столь востребованный в автомобильной отрасли и строительстве, авиации и космонавтике, машиностроении и энергетике? Самый ценный актив. Рабочие. Электролизники, анодчики, литейщики – все те, кто непосредственно «стоит у печи». О ком в советское время писали поэмы и снимали кино. Кто сегодня участвует в глобальной трансформации завода-ветерана в современное технологичное предприятие. И знает, что зарплата на алюминиевом заводе, что бы ни происходило с экономикой, была и остается одной из самых высоких в регионе. Ее за последние 2 года, к слову, поднимали трижды, суммарно на 30-40%.

В декабре рабочим выплатили «тринадцатую» зарплату, а с января выросла ежесменная дотация на питание. А еще все рабочие начали получать квартальные премии - от 7 до 12% от размера заработной платы, в зависимости от категории. В декабре ее на НкАЗе получил 1381 человек, следующая выплата - в апреле.

Проснулся утром - убери свою планету

Быть оазисом благополучия, конечно, здорово, но хочется, чтобы и вокруг тебя было уютно и красиво. Поэтому развитие городов, где работают заводы РУСАЛа, стало частью генетического кода компании, заложенного ее основателем Олегом Дерипаской. В благоустройство одного только Новокузнецка алюминщики вложили за несколько лет свыше миллиарда рублей. Каждый год на средства РУСАЛа в нашем городе приводят в порядок или строят по 10-15 объектов социальной инфраструктуры.

Оцените размах: в 2023 году по соглашению с Правительством Кузбасса Новокузнецкий алюминиевый завод профинансировал ремонт школы №53, благоустройство территории и строительство спортивной площадки у гимназии №10, установку мачт освещения в парке у ДК Маяковского и школы-интерната №38, которую в прошлом году отремонтировали тоже на средства РУСАЛа. Алюминщики помогли благоустроить парк и сделать удобные парковки возле ДК им. XIX партсъезда, завершить создание сквера 100-летия комсомола Кузнецка – заодно озеленить его и оборудовать детской игровой площадкой, профинансировали ремонт пешеходных тротуаров на улицах Обнорского и Бугарева. На средства РУСАЛ поэтапно приводят в порядок и хоккейный стадион «Алюминщик». На обновленной спортивной площадке уже прошли первые городские турниры по хоккею «Золотая шайба», а в эту пятницу, 5 января, РУСАЛ позвал всех поучаствовать в спортивном празднике «Бросай салат, пойдем гулять».

С распахнутым сердцем

У многих на слуху многочисленные социальные и грантовые программы, которые Центр социальных программ РУСАЛа ведет в городах, где есть заводы компании: Территория РУСАЛа, Помогать просто, Поддержать важно, Вдохновляй и действуй, Школа городских изменений. Все они призваны не только пробудить в людях доброту, милосердие, но и научить формулировать и, главное, воплощать полезные для общества идеи – дав каждому возможность стать Человеком с большой буквы. Гуманистом. Лидером. Созидателем.

К примеру, общественная организация «Особое детство» при поддержке РУСАЛа приобрела специальные велосипеды для детей с ДЦП и организуют им велопрогулки по достопримечательностям города. В Ресурсном классе при школе №103 начали обучать и социализировать детей с аутизмом. Благотворительному фонду помощи детям и взрослым с ОВЗ «Благодей» помогли купить суперсовременное оборудование для реабилитации по методикам био- и нейроакустической коррекции.

А еще РУСАЛ организует в Новокузнецке благотворительные «Помогай-игры». Их участники – сотрудники предприятий и учреждений города, школьники, студенты. За восемь лет проведения «Помогай-игр» им удалось поддержать несколько благотворительных проектов: волонтерское движение «Больничные клоуны», pro-театр «Крылья», в котором играют люди с инвалидностью, фонд «Старость в радость», помогающий подопечным домов престарелых, приют для бездомных животных «Шанс на жизнь», Инклюзивный детский центр «Ромашка», волонтерское движение «Адресная помощь» и Инклюзивные ремесленные мастерские «Своими руками» Благотворительного фонда «Благодей». В этом году помогли добровольческому поисковому отряду «Лиза Алерт» купить навигационное оборудования для поисково-спасательных работ.

Красиво хочешь жить - живи

Помните, как пару лет назад все новостные паблики Кузбасса взорвались фонтаном ночных фотографий из Новокузнецка. Тогда РУСАЛ преподнес в подарок горожанам невиданной доселе красоты 3D-иллюминацию. Сделанной по спецзаказу в Петербурге. И как по мановению волшебной палочки, в одну ночь, появившуюся сразу в двух районах – Кузнецком и Центральном. Вход в Сад алюминщиков тогда украсили фотозона, сани Деда Мороза и ажурные северные олени, ну а фото знаменитой кареты с парой лошадей на Площади торжеств на передовицу не поставил разве что ленивый.

В этом году РУСАЛ вновь преподнес подарок кузнечанам – площадь Ленина, возле администрации Кузнецкого района, теперь украшают пятиметровая сверкающая ель, а рядом с ней – новогодняя фотозона. Если вы их еще не видели, милости просим!