Торжественный марш служебных собак впервые пройдет в Кемерове

20 марта в 15:00 в Парке Победы имени Г.К. Жукова областного центра состоится уникальное торжественное мероприятие - первый в стране марш служебных собак подразделений Росгвардии, ГУФСИН и МЧС.

Мероприятие направлено на укрепление взаимодействия между ведомствами, популяризацию службы и сохранение традиций отечественной кинологической школы. Оно пройдет с соблюдением воинских ритуалов и участием оркестра.

Особую значимость событию придаёт участие служебных собак, отличившихся при выполнении задач в зоне специальной военной операции. К наградам представлены немецкие овчарки Тита из новокузнецкого ОМОН «Рубеж» и Чара из кемеровского ОМОН «Оберег», которые получат знаки отличия служебной собаки III степени, а также Терри из кемеровского ОМОН «Оберег», представленная к награде II степени. Четвероногие стражи правопорядка отличились в ходе выполнения служебных обязанностей, связанных с поиском боеприпасов и взрывчатых веществ, предотвращая трагические последствия как для специалистов-взрывотехников, так и для гражданского населения.

В 2024 году в Росгвардии были утверждены ведомственные знаки отличия для служебных собак. Эта инициатива возрождает традицию, существовавшую еще в СССР, но утраченную в постсоветский период. Новые награды стали знаком признания вклада четвероногих помощников в обеспечение безопасности страны.

Фото: Росгвардия