Транспортная полиция Кузбасса: с любовью к семье, с верностью долгу

Семья в России на протяжении многих веков остается одной из главных ценностей. В память о святых супругах Петре и Февронии Муромских, издавна почитаемых на Руси как покровителей семьи и брака, 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Для сотрудников транспортной полиции этот день имеет особое значение, поскольку они бережно относятся к семейным ценностям. Полицейские посвящают службе значительную часть своего времени и сил, и это возможно лишь при наличии надежного тыла, когда родные и близкие понимают и с нетерпением ждут их возвращения домой.

Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники транспортной полиции и ветераны Кузбасского ЛУ МВД России посетили Храм Святого Благоверного князя Александра Невского. Здесь они приняли участие в молебне, посвященном укреплению семейных ценностей, взаимопониманию и сохранению традиций. После богослужения полицейские пообщались со священнослужителями, обсудив вопросы духовно-нравственного воспитания и значимость семейного единства.

«Посещая различные мероприятия транспортной полиции, в которых участвуют сотрудники и члены их семей, я с большим удовольствием наблюдаю, как они дорожат каждой минутой, проведенной рядом с близкими, и с какой теплотой и любовью относятся друг к другу. Желаю каждой семье крепкого здоровья, доброжелательных и теплых отношений, а также жизни в мире, согласии и взаимопонимании», — отметила представитель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Елена Щербинина.

Фото:Кузбасское ЛУ МВД России