Транспортные полицейские Кузбасса подвели итоги операции «Должник»

Кузбасским ЛУ МВД России проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», нацеленное на выявление правонарушителей, не оплативших в установленные сроки наложенные штрафы и добровольное погашение гражданами имеющихся задолженностей.



Сотрудники транспортной полиции посетили должников по месту жительства, а специальные мобильные группы проверили пассажиров железнодорожного и воздушного транспорта.



За время операции «Должник» сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России установили 30 граждан, имеющих неоплаченные штрафы за административные правонарушения. Они привлечены к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Уклонение от исполнения административного наказания). Рассмотрев собранные транспортными полицейскими материалы, суд назначил троим наказания в виде обязательных работ, а 17 граждан были подвергнуты административному аресту от 2 до 15 суток.



Кроме того, за минувшую неделю 10 жителей Кузбасса добровольно погасили свои задолженности, сумма которых превысила 15 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России