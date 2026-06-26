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Транспортные полицейские Кузбасса приняли участие в «Ярмарке вакансий»

В Центре занятости города Кемерово состоялся региональный этап масштабного мероприятия — Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Транспортные полицейские приняли участие в ярмарке, представив потенциальным кандидатам широкий спектр вакансий в своих подразделениях.

Руководители и сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России проинформировали соискателей о преимуществах службы в органах внутренних дел, имеющихся вакансиях, требованиях и условиях приема на службу, а также о возможностях карьерного роста и обучения в ведомственных вузах МВД России.

«Формат ярмарки вакансий дает участникам возможность не только ознакомиться с предложениями трудоустройства, но и наладить прямые контакты с представителями правоохранительных органов. Участники могут задать интересующие их вопросы и получить дополнительные консультации по всем аспектам службы в полиции», — отметил представитель Общественного совета при линейном управлении Игорь Беляев.

Ярмарка завершилась обсуждением вопросов дальнейшего взаимодействия и путей решения актуальных задач.

фото: Кузбасское ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
26/06/2026
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