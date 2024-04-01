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Транспортные полицейские Кузбасса завершили расследование уголовных дел о краже более семисот железнодорожных деталей

Следователи Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 (Кража) и частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенной группой лиц по предварительному сговору) в отношении работников одного из транспортных предприятий.

Предварительно расследование установило, что весной прошлого года 34-летний житель Новосибирской области, работая слесарем по ремонту подвижного состава и зная о том, что на открытой площадке предприятия хранятся различные товарно-материальные ценности, похитил железнодорожные детали. Злоумышленник перебросил похищенное через забор, загрузил в личный автомобиль и вывез в свой гараж.

Через некоторое время злоумышленник предложил совершить аналогичную кражу деталей подвижного состава своим знакомым - 49-ти и 41-летнему жителям Новосибирской области. Во время рабочей смены они загрузили железнодорожные детали в служебный автомобиль и вывезли с территории предприятия, рассчитывая продать их, а вырученные денежные средства поделить между собой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Кузбасского ЛУ МВД России задержали фигурантов с поличным. Сумма ущерба, причиненного транспортному предприятию, составила почти 300 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято в полном объеме и возвращено законному владельцу.

По результатам расследования задержанным предъявлено обвинение в двух преступлениях, за наиболее тяжкое из которых установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото: ЛУ МВД на транспорте

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kuzbassnews.ru
01/04/2024
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