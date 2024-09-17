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Транспортные полицейские организовали для школьников познавательную экскурсию по железнодорожной станции Кемерово-Пассажирская

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского линейного управления МВД России, член Общественного совета Ирина Батурина совместно со специалистом по охране труда провели экскурсию для учеников основной общеобразовательной школы № 6 города Топки.

Первая часть мероприятия для ребят началась с урока о безопасном поведении на объектах транспорта, который состоялся на самоходном железнодорожном вагоне во время поездки на станцию Кемерово-Пассажирская. По прибытии на станцию организаторы мероприятия рассказали детям об истории вокзала и его архитектурных особенностях.

Юным пассажирам также продемонстрировали работу наряда сотрудников патрульно-постовой службы на железнодорожном вокзале, а в дежурной комнате полиции их ознакомили с техническими средствами, которые используют стражи правопорядка в повседневной деятельности. Самые активные школьники выступили в роли экспертов-криминалистов и попробовали с помощью дактилоскопических порошков выявить следы пальцев рук на разных предметах, а после обнаруженные следы сравнили с образцами на дактилоскопической карте.

В завершении мероприятия транспортные полицейские провели викторину, где участники могли проверить свои знания о железнодорожном транспорте и его истории.  Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
17/09/2024
Общество
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Топки
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