Транспортные полицейские работают на месте смертельного травмирования пешехода в Прокопьевске

Сегодня утром в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании пешехода в районе остановочной платформы 343 километр в городе Прокопьевске.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 86-летний местный житель переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и не реагировал на приближающийся электропоезд. Несмотря на принятые локомотивной бригадой меры, избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте