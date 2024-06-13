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Транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Юрги по факту браконьерства на воде

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Юрги по факту браконьерства на воде

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России в ходе рейда по охране природной среды и пресечению незаконного промысла биологических ресурсов на реке Искитим задержали жителя города Юрга. В конце апреля мужчина с использованием лодки и сети добыл 15 экземпляров рыбы различных пород - плотву, окуней, щуку.

Транспортные полицейские изъяли у подозреваемого в браконьерстве улов и орудия промысла. По заключению специалистов природоохранного ведомства, противоправные действия задержанного нанесли ущерб биоресурсам региона в размере почти 20 тысяч рублей.

По данному факту дознавателями Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). За это преступление установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
13/06/2024
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