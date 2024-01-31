Требования нормативной документации к содержанию ГМО в зерне

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение) о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

В Российской Федерации существуют различные требования по содержанию генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) в зависимости от вида продукции. На сегодняшний день в России разработана законодательная база по регулированию применения ГМО.

Для зерна разработан Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена информация: «генетически модифицированное зерно» или «зерно, полученное с использованием генно-модифицированных организмов» или «зерно содержит компоненты генно-модифицированных организмов», с указанием уникального идентификатора трансформационного события. Зерно может содержать только зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного союза линии ГМО. В зерне, содержащем ГМО, допускается не более 0,9 % (в расчете на соответствующий ингредиент) разрешены в РФ без маркировки, если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал ГМО.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.