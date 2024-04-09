Требования ветеринарного законодательства при строительстве и (или) возведении объектов

Россельхознадзор по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу разъясняет, что в соответствии с требованием статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», строительство объекта капитального строительства и (или) возведение некапитального строения, сооружения, связанных с выращиванием и содержанием животных (за исключением выращивания и содержания животных для личного пользования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности), производством, хранением продукции животного происхождения, допускается только при наличии заключения органа, осуществляющего федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), о соответствии планируемого размещения таких объекта капитального строительства, некапитального строения, сооружения обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).

В соответствии с этими требованиями, хозяйствующий субъект, планирующий строительство или возведение такого объекта, должен обратиться в территориальное Управление Россельхознадзора, на подведомственной территории которого планируется проведение работ с целью получения заключения Россельхознадзора о соответствии планируемого размещения объекта обязательным требованиям, распространяющимся на планируемый вид деятельности.

Инспекторы Россельхознадзора напоминают, что при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, возведении некапитальных строений, сооружений, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, в том числе используемых при ведении крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства, должно быть предусмотрено создание условий содержания животных и производства продукции животного происхождения, соответствующих обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), в том числе в целях предупреждения возникновения и распространения заразных болезней животных и предупреждения загрязнения окружающей среды отходами, образующимися при содержании животных и производстве продукции животного происхождения.