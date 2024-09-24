Третий этап масштабной операции Росгвардии завершен в Кузбассе

В Кемеровской области завершился третий этап масштабной профилактической операции Росгвардии «Безопасный дом, подъезд, квартира», направленной на обеспечение безопасности граждан и их имущества. В рамках этапа около 400 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии провели поквартирные обходы и встречи с трудовыми коллективами по всему региону. Всего было охвачено более 4 тысяч домовладений и организовано около 200 встреч.

Особое внимание уделялось дачным участкам, так как с завершением дачного сезона возрастает риск краж. Росгвардейцы рекомендовали жителям устанавливать качественные замки и железные двери, а также поддерживать контакты с соседями для взаимного контроля. В ходе совместных рейдов с сотрудниками МЧС дачникам напомнили о мерах пожарной безопасности, особенно при использовании печного оборудования и необходимости обесточивания участков на время их отсутствия.

По завершении рейдов участникам были вручены памятки с полезными рекомендациями по защите имущества и предотвращению пожаров. Операция «Безопасный дом, подъезд, квартира» призвана обеспечить защиту частной собственности и повысить уровень безопасности в многоквартирных домах и на дачных участках.

Служба вневедомственной охраны Росгвардии активно развивается и совершенствует технологические решения в области безопасности. В настоящее время внедрены современные технологии, позволяющие осуществлять мониторинг местоположения и состояния транспортных средств в реальном времени, обеспечивать удаленный контроль защищенности различных форм собственности. Под защиту Росгвардии в Кузбассе передано более 36 тысяч объектов, включая места проживания и хранения имущества граждан.

Фото: Росгвардия