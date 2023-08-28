Трое жителей Кузбасса осуждены за незаконную вырубку хвойных деревьев на сумму около 1,4 млн рублей

Испытывая материальные трудности, трое жителей одного из сёл Мариинского муниципального округа решили незаконно заготовить древесину породы «пихта» для дальнейшей перепродажи. В результате они спилили 22 дерева ценной породы, причинив ущерб Департаменту лесного комплекса Кузбасса в размере около 1 миллиона 400 тысяч рублей. В последующем незаконно срубленную древесину они продали за 70 тысяч рублей одному из местных предпринимателей.

Из материалов уголовного дела следует, что трое жителей одного из сёл Мариинского муниципального округа, испытывая материальные трудности, вступили между собой в преступный сговор для совершения незаконной рубки лесных насаждений ценной породы «пихта» с целью её дальнейшей продажи. Документов, предоставляющих право на заготовку и вывоз древесины, они не имели. В результате в течение марта 2022 года с помощью бензопил «чёрные лесорубы» спилили 22 пихты общим объёмом около 65 куб.м. Незаконно спиленные деревья после небольшой обработки они вывозили на тракторе Т-40, принадлежащем одному из фигурантов дела. В результате Департаменту лесного комплекса Кузбасса был причинён ущерб в размере около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Позже незаконно заготовленную древесину они продали одному из местных предпринимателей за 70 тысяч рублей.

В итоге односельчане группой лиц по предварительному сговору совершили незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (часть третья статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации). За совершение данного преступления в качестве максимального наказания предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

При назначении наказания подсудимым суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств и данные, характеризующие личность подсудимых.

В результате каждому из подсудимых было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также постановлено взыскать с подсудимых ущерб, причинённый Департаменту лесного комплекса Кузбасса, в размере около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Одновременно с этим в собственность государства были конфискованы бензопилы «Калибр БП-1800/16У» и «Carver HOBBY HSG 152-18», а также трактор Т-40 с прицепным механизмом, являющиеся орудиями совершения преступления.

А незаконно срубленные деревья, хранящиеся у покупателя лесоматериала, постановлено передать для реализации в целях обращения в доход государства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников