Троицкие забавы прошли в Тяжинском округе

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей и подростков фольклорный час «Забавы на Троицу». Ребятам рассказали об одном из главных православных праздников. Дети водили хоровод и «заплетали» березку, а также играли в русские народные игры.

Работники Кубитетского сельского Дома культуры провели детскую фольклорную программу «Троицын день». В деревне Старый Урюп специалисты СДК организовали для детей фольклорный праздник, посвященный Дню Святой Троицы. Ребята участвовали в народных играх, обрядах и хороводах. Дети прыгали через «костер», загадывали желания и повязывали ленточки на символизирующую праздник березку.