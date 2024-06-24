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Троицкие забавы прошли в Тяжинском округе

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей и подростков фольклорный час «Забавы на Троицу». Ребятам рассказали об одном из главных православных праздников. Дети водили хоровод и «заплетали» березку, а также играли в русские народные игры.
Работники Кубитетского сельского Дома культуры провели детскую фольклорную программу «Троицын день». В деревне Старый Урюп специалисты СДК организовали для детей фольклорный праздник, посвященный Дню Святой Троицы. Ребята участвовали в народных играх, обрядах и хороводах. Дети прыгали через «костер», загадывали желания и повязывали ленточки на символизирующую праздник березку.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/06/2024
Культура
Тяжин
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