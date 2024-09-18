Трудности перевода: 34-летней жительнице Великобритании в сибирском суде пришлось доказывать принадлежность завещания

Жительница Кузбасса почти за два года до своей смерти составила завещание, которым завещала своей внучке, являющейся гражданской Литовской Республики и длительное время проживающей в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, все свои вещи, ювелирные изделия и денежные средства, хранящиеся на банковских счетах. Однако нотариусом было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с отсутствием отчества наследника в переведённом на русский язык литовском паспорте.

В Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась представитель жительницы Великобритании с просьбой установить факт принадлежности завещания своей доверительнице.

В суде выяснилось, что у гражданки Литвы в Кузбассе проживала бабушка, которая почти за два года до своей смерти завещала своей внучке все предметы домашней обстановки и обихода, вещи, ювелирные изделия и денежные средства, хранящиеся в любых банках России с причитающимися процентами и компенсациями.

После смерти бабушки наследница через своего представителя обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, но ей в этом было отказано. Как оказалось, в свидетельстве о праве на наследство бабушка неверно указала день рождения внучки. При этом в переведённом на русский язык литовском паспорте жительницы Великобритании отсутствовало отчество, тогда как в завещании отчество было указано.

В результате наследнице через своего представителя пришлось обращаться в суд с просьбой установления факта принадлежности завещания.

В ходе рассмотрения дела все доводы заявителя были подтверждены представленными доказательствами.

Учитывая, что вопрос об исправлении ошибок в завещании невозможно по причине давности и смерти завещателя, а установление принадлежности данного документа позволит заявителю реализовать право на оформление наследства, суд посчитал возможным установить факт принадлежности завещания с неправильно указанными личными данными внучки наследодателя в части указанного в завещании имущества именно этой наследнице.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд