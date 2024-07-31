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Трудовой отряд «Бригада» Тяжинского агропромышленного техникума завершил работу

Студенты 1 и 2 курсов занимались благоустройством территории образовательного учреждения, наводили порядок в учебных кабинетах и лабораториях. Каждый день ребят ждали новые задачи. Под руководством опытных наставников студенты получали необходимые практические навыки, учились работать в команде.
Также трудились в учебном хозяйстве техникума. Девушки пропалывали грядки на огороде, ухаживали за растениями на цветочных клумбах. Парни привели в порядок складские помещения, внесли свой вклад в поддержание чистоты в учебном заведении.
На каникулах ребята из «Бригады» успевали не только потрудиться, но и отдохнуть. Досуговую программу они разрабатывали самостоятельно. Характерно, что это были не только развлекательные, но и познавательные программы.
Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский выразил участникам подросткового отряда искреннюю благодарность за самоотверженный труд и активное участие в жизни учебного заведения: «Благодаря вашим стараниям наша территория стала еще более уютной и привлекательной. Спасибо, ребята, за вашу работу! Вы – молодцы!».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/07/2024
Образование
Тяжин
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