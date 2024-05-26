Турцентр Шерегеш подвел итоги зимнего сезона на горнолыжном курорте

Итоги сезона 2023-2024 в Шерегеше:

Погода: Дожди вместо снегопадов в ноябре и феврале. После дождей сильные морозы до - 35-40С. Много солнечных и умеренно морозных дней в январе, когда никто на курорт не ехал. Количество дней, когда утренняя температура была ниже -25С - 22 дня. Это очень много для Шерегеша. Выпало больше 7 метров снежных осадков за 93 снежных дня.

Подъемники: Рост цен от 20 до 35÷.

Программа лояльности: Ее стало немного меньше, но при этом процент намного больше. Из канатных дорог в этом сезоне участвовали Фристайл и Сектор Е. Кэшбек составил 30÷. Минимальный платеж в секторе Е 500 руб для получения кэшбека. Для большинства гостей из Кузбасса программа лояльности в секторе Е не работала при стоимости подъема 375 руб.

Такси Яндекс: отработало сезон. Стоимость проезда из поселка до горы около 350 руб. И не важно, со снаряжением едешь или без. В прошлом сезоне Гранд без снаряжения возил за 150 руб. В небольшой снегопад цена машины с поселка до горы выросла до 1045 рублей в приложении ЯндекGO.

В целом добавились новые дороги, тротуары, освещение. Немного заужено, половину зимы на некоторых участках, чтобы разъехаться, приходилось заезжать на пешеходный тротуар. Что привело к росту ДТП, в том числе со смертельным исходом, когда утром пьяный водитель сбил шедших по дороге пешеходов. Двое из которых скончались.

Сколько же стоит час катания в Шерегеше?

Допустим, семья из 4 человек, живущая в Шерегеше, собралась на выходных покататься на горе в секторе В.

Добрались на своей машине, потому что такси дорого и долго вызывать. За парковку, даже часовую придется заплатить 600 руб. За час можно скатиться пару раз на Востоке Каскада. Стоимость подъема 375 руб. Мама, папа и первый ребенок 8 лет оплатят полный тариф, второй 7 лет бесплатно. Итого: 2250 руб.

После катания можно поехать сразу домой и попить чай с конфетами, а можно в кафе зайти. Мы же все-таки на Курорте. Цены берем с сектора В, в других секторах будут отличаться. Стакан шиповника - 500 руб, маффин около 150 руб. Итого на семью: 2600 руб.

Всего за час катания молодая семья из Шерегеша потратила 5450 руб.

И эта семья умеет кататься и имеет лыжи. Сколько же тогда обойдется час катания для совсем новичков? Прибавим стоимость снаряжения и инструкторов. Детский комплект 600 руб, взрослый 1000. Итого: 3200 руб. Занятие с инструктором группы из 4х человек за один час будет стоить 5600 руб.

В итоге семье из 4х человек без своего снаряжения и без навыков катания на горных лыжах 1 час катания в Шерегеше обойдется в 14250 руб.

Анисимов Вячеслав, турцентр Шерегеш.