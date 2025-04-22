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Творческий отчет художественной самодеятельности состоялся в деревне Георгиевка Тяжинского округа

В концертную программу «Листая творчества страницы» Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры - филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности вошли не только новые, но и уже давно полюбившиеся всем номера.
В фойе была оформлена выставка декоративно-прикладного искусства «Добрых рук мастера». Здесь земляки познакомились с творческими работами Татьяны Николаевны Палагаевой. Все желающие могли принять участие в мастер-классах «Оригами» и «Маскировочные сети».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/04/2025
Культура
Тяжин

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