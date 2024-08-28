«Ты – следующая»: в Кузбассе суд заключил под стражу 37-летнюю жительницу Мариинска, обвиняемую в убийстве соседа

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве соседа.

Из материалов, представленных в суд, следует, что на днях в гости к погибшему и его сожительнице пришли их знакомые, в числе которых была и обвиняемая, проживающая по соседству. Все стали распивать спиртное. В какой-то момент между хозяином квартиры и обвиняемой произошла ссора, в результате которой женщина схватила с кухонного стола нож и нанесла им потерпевшему не менее 6 ранений в жизненно важные органы. После этого она села на потерпевшего и стала его душить. Также она ударила по лицу сожительницу потерпевшего со словами: «Ты – следующая». В результате причинённых телесных повреждений потерпевший погиб на месте преступления, а его сожительница после высказанной в её адрес угрозы спешно покинула квартиру и, добежав до отдела полиции, сообщила о случившемся.

Злоумышленница, допрошенная после задержания в качестве подозреваемой и обвиняемой, поясняла, что убивать соседа не хотела – хотела лишь напугать. После произошедшего она, поняв серьёзность ситуации, отмыла нож от крови и тряпкой стёрла отпечатки пальцев. Скорую помощь и полицию вызывать не стала, испугавшись ответственности.

По мнению следствия, избрание обвиняемой менее мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, невозможно по обстоятельствам, изложенным в ходатайстве, и подтверждёнными материалами уголовного дела.

Прокурор в судебном заседании согласился с мнением следствия о необходимости заключения обвиняемой под стражу, а сторона защиты возражала против избрания такой меры пресечения.

Выслушав всех участников уголовного судопроизводства и изучив представленные материалы, суд посчитал заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что женщина обвиняется в совершении имеющего повышенную общественную опасность особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Обвиняемая по месту жительства характеризуется отрицательно, официально не трудоустроена и длительное время проживает в Мариинске без регистрации. Судом установлены и иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемой с отрицательной стороны.

При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд