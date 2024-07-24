Тяжинцы присоединились к Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах»

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Кемеровской области – Кузбасс ребята из подростковой трудовой бригады при социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних познакомились с биографией заслуженного работника культуры РСФСР Юрия Дмитриевича Черняева.

Юрий Дмитриевич Черняев родился 30 января 1937 года, на станции Карымская Читинской области. В 1938 году семья переезжает в город Киселевск Новосибирской области. В 1944 году поступил в первый класс мужской средней школы № 1 города Киселевска. Через четыре года за отличную учебу был направлен во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В 1955 году закончил 10 классов средней школы № 1 города Киселевска и поступил в Кемеровское музыкальное училище.

После его окончания работал в Кемеровском областном Доме народного творчества в должности хормейстера, а в 1961 году Юрия Дмитриевича переводят на постоянную работу в Тяжинский районный Дом культуры «Юбилейный» на должность художественного руководителя. Затем он был переведен на должность преподавателя в Тяжинскую детскую музыкальную школу. В районном Доме культуры Юрий Дмитриевич организовал хор, который в 1965 году впервые стал лауреатом Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. Тогда же Юрий Дмитриевич поступил в Московский институт культуры и 1970 году успешно защитил диплом.

С 20 августа 1970 года Юрия Дмитриевича назначают директором Тяжинской детской музыкальной школы. В 1972 году хор во второй раз становится лауреатом Всероссийского смотра. Все это время Ю. Д. Черняев работал с коллективами художественной самодеятельности. Хор ветеранов и академический хор, которыми он руководил, получили звание народных коллективов. Юрий Дмитриевич всегда делился тем, что умел сам, оказывал помощь самодеятельным артистам в Листвянском, Новопокровском, Сандайском, Кубитетском сельских Домах культуры. Хор ступишинских доярок, под руководством Юрия Дмитриевича Черняева с успехом выступал в Тяжинском районе и занял второе место на областном смотре сельской художественной самодеятельности. Хор ступишинских доярок был самым молодым и многочисленным творческим коллективом, в его составе было 100 участников.

Юрий Дмитриевич Черняев создал более 150 песен о родном крае, о России, о людях, живущих на сибирской земле. Творчество поглощало его без остатка. Замечательные мелодии, стихи и песни, акварели и шахматы, преподавательская работа в детской музыкальной школе – такой была его жизнь. Наверное, поэтому его песни очень лиричны, проникнуты искренней любовью к людям и природе. Юрий Дмитриевич был не только руководителем, но и исполнителем своих лирических песен. Ю. Д. Черняев напечатал три сборника песен «Моя Россия», «Мне нужна любовь», «Цветы последние». Приготовил к печати, но не успел издать свой последний сборник «Догорела зорька над рекой».

В 1970 году Юрий Дмитриевич награжден медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1974 году руководителю академического хора Тяжинского районного Дома культуры Юрию Дмитриевичу Черняеву, Указом Президента Верховного Совета РСФСР за заслуги в развитии самодеятельного искусства было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Он награжден почетными грамотами и благодарственными письмами Президиума Верховного Совета РСФСР. В октябре 1984 года был отмечен знаком Министерства культуры СССР «За достижения в самодеятельном художественном творчестве».

Юрий Дмитриевич является Почетным гражданином Тяжинского района. Одна из улиц поселка Тяжинский носит его имя. В Тяжинском Доме культуры «Юбилейный» его именем назван хор ветеранов. Вместе с супругой Ниной Петровной воспитали троих детей. Юрий Дмитриевич Черняев умер 23 марта 1994 года. Память об этом замечательном человеке жива и поныне.

Впервые патриотическая акция «Улицы в лицах» прошла в ряде российских городов в 2019 году. Главная ее цель – чтобы местные жители больше узнали о выдающихся земляках, в честь которых названы улицы.