Тяжинский округ присоединился к акции «Сильнее стали»

Акция стартовала по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках марафона «Служение».

На базе Тяжинского центра национальных культур состоялась встреча с участием представителей администрации муниципалитета, Совета народных депутатов, фонда «Защитники Отечества», общественных организаций и движений, матерей и жен бойцов СВО.

Участники встречи рассказали, как все вместе собирают и отправляют гуманитарные грузы, оказывают помощь в оформлении документов, работают над увековечиванием памяти земляков. Представитель общественного движения «Своих не бросаем» рассказала о работе с населением. Как вместе с жителями плетут сети, проводят мастер-классы по их изготовлению, вяжут теплые вещи, закупают предметы первой необходимости, медикаменты, направляя их для защитников в военные части и госпитали.

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин вручили родственникам героев-земляков ордена Мужества (посмертно). Ордена получили жена Алексея Александровича Иванова и родители Ильи Андреевича Михиевич. Медаль «За отвагу» (посмертно) вручена маме Ивана Олеговича Ошкина.

На встрече было озвучено решение Совета народных депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» (посмертно) с занесением имен в Книгу Почета Тяжинского муниципального округа Александру Геннадьевичу Землякову и Ивану Олеговичу Ошкину. Знаки и удостоверения получили мамы героев-земляков.

В ходе беседы речь также шла о специальном проекте в Кузбассе «Работа для СВОих». В Тяжинском округе трудоустройство этой категории защитников, получивших ранения и инвалидность, находится в приоритете.

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